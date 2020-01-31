Политика

ТАССТАССПутину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело

Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Этот призыв был опубликован в СМИ, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает, но вместе с тем это войдет в дайджест и будет доложено президенту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 04:45
с чего всё началось

Кремль ответил на обращение Цуркан к Путину

О заявлении обвиняемой в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, через РБК призвавшей президента России Владимира Путина вмешаться в ее дело, будет доложено главе государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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