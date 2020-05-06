Экономика
Газета.RuМЭРТ: экономическая активность в России упала на треть
"По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правда09:02
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
NASA отправит Тома Круза на МКС для съёмок нового блокбастера
NASA отправит Тома Круза на Международную космическую станцию, чтобы снять новый блокбастер.
UfacityNews.ru 04:44
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Гаджеты
Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Брянской области
"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Политика
Познер объяснил украинскому журналисту Гордону свою позицию по Крыму
Журналист Владимир Познер заявил, что не считает ошибкой России воссоединение с Крымом.
Вечерняя Москва 10:57
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro 13
Apple официально представила 13-ти дюймовый ноутбук MacBook Pro с обновленной клавиатурой.
Народные новости 04 мая в 10:59
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Музыка
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
Умер основатель немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard. Причина случившегося не уточняется.
Lenta.ru 11:42
Здоровье
В Петербурге коронавирусом болеют более 190 врачей
В особой зоне риска во время пандемии коронавируса оказались врачи, спасающие жизни и здоровье пациентов с новой инфекцией.
Петербургский дневник 11:44
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Кино
Тайка Вайтити поставит «Звездные войны»
Стартфильм вчера в 03:41
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
Путин провел совещание по снятию ограничений из-за коронавируса
Владимир Путин обсудил с федеральными министрами возможность поэтапного снятия ограничительных мер, которые связаны с коронавирусной угрозой.
ТРК Радонежье 11:09
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33