Экономика

Газета.RuГазета.RuМЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

"По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Чиновники доложили Путину о провале экономической деятельности в России

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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

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