Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
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Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости08:00

Путин заявил о переломе в ситуации с разливом топлива под Норильском

РБК08:39

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русском07:40

Путин заявил о небывалом для России масштабе аварии в Норильске

News.ru08:17

Эхономика: В Норильске завершен второй этап операции по ликвидации последствий разлива топлива

Эхо Москвы12:13

Путин держит под личным контролем ситуацию с масштабной утечкой дизтоплива

Вести.Ru05:57

Глава МЧС сообщил, что второй этап ликвидации разлива топлива в Норильске завершается

ТАСС07:35
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В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

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Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

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По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
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