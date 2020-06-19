Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
Читать в источнике
Комментировать574

Подробнее о событии

Комиссия Ростехнадзора рассматривает три основных причины аварии резервуара в Норильске

Risknews09:27

Путин сегодня в очередной раз потребовал ликвидировать ущерб, нанесенный экосистеме из-за разлива топлива в Норильске

Эхо Москвы09:02

Путин потребовал восстановить окружающую среду на месте разлива топлива в Норильске

ТАСС08:04

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русском07:40

Путин заявил о небывалом для России масштабе аварии в Норильске

News.ru08:17

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости08:00

Путин держит под личным контролем ситуацию с масштабной утечкой дизтоплива

Вести.Ru05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Транспорт

В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском

РБК 12:18
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце запретила фанатам Павла Прилучного упоминать свое имя

Агата Муцениеце запретила подписчикам фан-аккаунте экс-супруга Павла Прилучного упоминать в публикациях свое имя.
Актуальные Новости 04:35
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
379
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний 05:00
16
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
10
Спорт

«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21

Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
28
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
345
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
146
Биатлон

Александр Тихонов: Моя вина, что я поддержал Драчева. Надо гнать поганой метлой!

Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов выразил сожаление в связи с тем, что раньше поддерживал Владимира Драчева, ставшего президентом Союза биатлонистов России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:15
Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
17
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
832
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
80
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия вчера в 06:31
10K
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
90
Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ 17 июня в 13:52
193
Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
96
Космос

NASA планирует увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

ИА Красная Весна вчера в 10:39
7
Политика

Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,6K
Общество

В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
5
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
107
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
395
Авто

В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Шоу-бизнес

Домогаров заявил о неуважении к зрителям и нежелании выходить на сцену

Известия 04:44
2,8K
Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева выглядит как девочка

Территория новостей 02:00
5
Культура

Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

News.ru 07:08
6
Общество

Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
1
Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
808
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное