Политика
РИА НовостиПутину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
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Общество
С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе
Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
Происшествия
Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Происшествия
В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета»
Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске.
REGNUM 05:38
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Здоровье
Ученые назвали опасность купания в море
Ученые назвали опасность купания в море.
Evo-rus.com 10:32
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о стрельбе на севере Москвы
Полиция выехала на Бескудниковский бульвар для проверки информации о стрельбе.
ТАСС 10:19
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Политика
Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
СК просит суд продлить арест солдату-срочнику Шамсутдинову
Адвокат Равиль Тугушев, представляющий интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, заявил, что СК просит суд продлить арест его подзащитному.
RT на русском вчера в 09:18
Политика
Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры
Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16