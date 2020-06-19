Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

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