Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
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Владимир Путин
Именно перевозка и хранение загрязненного грунта представляют собой серьезные проблемы. Опыта в ликвидации столь больших загрязнений в России не было, поэтому к работе были привлечены силы МЧС, Роспотребнадзора, экологи, ученые, территориальные службы и органы, а также представители бизнеса.
— Владимир ПутинRuNews24.ru 08:26

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