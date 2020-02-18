Сообщения о пытках в отношении фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" не проверялись по линии администрации президента, это не является прерогативой Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

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