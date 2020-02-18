Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков: сообщения о пытках в отношении фигурантов дела «Сети» не проверялись в Кремле

Сообщения о пытках в отношении фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" не проверялись по линии администрации президента, это не является прерогативой Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС04:53

Подробнее о событии

В Кремле фиксируют сообщения о резонансе на приговор по делу «Сети»

RT на русском05:37

Пескова спросили про резонанс дела «Сети»*

Газета.Ru04:49

Песков отказался комментировать решение суда по делу «Сети»

Известия05:21

В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*

РИА Новости05:12

Президенту РФ поступает вся информация о реакции в обществе на приговор суда по делу «Сети» – Песков

Эхо Москвы05:11

Песков: сообщения о пытках в отношении фигурантов дела «Сети» не проверялись в Кремле

ТАСС04:53

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Коммерсантъ05:24
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Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru 08:44
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

REGNUM 06:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Российская газета 05:50
Шоу-бизнес

Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в сериале

Дни24 09:17
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз

В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Вокруг ТВ 08:30
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Политика

В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера

Поправка, согласно которой премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина, предложена ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 09:52
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
5 колесо вчера в 02:15
Культура

Певица Zivert предстала лысой в новом клипе

Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.
Piter.tv 06:28
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Происшествия

В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Российская газета 04:53
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Хоккей

Канадский хоккеист рассказал о депрессивной жизни в России

Экс-игрок «Витязя» Брэндон Сагдэн вспомнил о своей жизни в России, передает Telegram-канал «Эпицентр».
ProstoProSport 10:22
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

Позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе подверглись атаке «вооруженных формирований Российской Федерации».
REGNUM 03:29
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