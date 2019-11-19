Общество

ИзвестияИзвестияПутину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».
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Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов

РБК09:50

Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России

Комсомольская правда08:50

Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

РИА Новости08:41

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Известия08:45

Первые сто тысяч электронных паспортов изготовят в первом полугодии 2020 года

Говорит Москва08:28

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

Интерфакс08:22

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Lenta.ru08:13
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Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
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«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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Авто

Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер

Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Гаджеты

В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR

Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Политика

Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Футбол

Шунин займет место в воротах сборной России в матче с командой Сан-Марино

Голкипер Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 13:24
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей

Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Известия 12:50
Здоровье

Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 11:12
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Известия 10:09
Здоровье

90% успеха: в липецкой детской больнице модернизировали оборудование

ГТРК Липецк 09:40
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
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Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
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Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
ГЛАС.RU 07:35
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» на военных играх «Голубой флаг», прошедших на аэродроме Увда, пишет Breaking Defense.
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Футбол

«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции

Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Газета.Ru 12:46
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила об участии присяжных в суде

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Общество

«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru 13:24
Футбол

Чалов забил Сербии за молодежную сборную России

В матче отборочного турнира Евро-2021 (до 21 года) молодежная сборная России гостит у Сербии (1:0, первый тайм).
Бомбардир.ру 13:20
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru 03:35
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Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru 06:40
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«Газпром» не планирует добывать сланцевый газ

«Газпром» считает нецелесообразной для компании добычу сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам заседания совета директоров газового холдинга.
Rambler News Service 11:43
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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