Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Авто Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Политика Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.

Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.

Кино Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.

Армия и оружие Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400 Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» на военных играх «Голубой флаг», прошедших на аэродроме Увда, пишет Breaking Defense.

Общество «Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.