Общество

ИзвестияИзвестияПутину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».
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Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов

РБК09:50

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

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Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

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Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

РИА Новости08:41

Первые сто тысяч электронных паспортов изготовят в первом полугодии 2020 года

Говорит Москва08:28

Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России

Комсомольская правда08:50

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Lenta.ru08:13
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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

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«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
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США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
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Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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Происшествия

По факту гибели людей в яме с кипятком в Пензе завели уголовное дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело о гибели людей в яме с кипятком в Пензе на особый контроль.
Авторадио 08:40
Политика

Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38
Футбол

Бригада Иванова рассудит «Рубин» и «Зенит» в 17-м туре РПЛ

Российский футбольный союз объявил арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Нева Спорт 10:34
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В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины

Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Подмосковье Сегодня 11:31
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Общество

Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод

У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов.
Газета.Ru 05:34
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
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30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Ин-спейс.ру 00:59
Армия и оружие

Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление

На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Взгляд.ру 10:36
Политика

Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Фигурное катание

Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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