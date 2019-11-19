Общество
ИзвестияПутину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».
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Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России
Комсомольская правда08:50
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