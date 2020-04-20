Коронавирус

РБКРБКПутину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
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Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.
— Александр ГинцбургРамблер 09:20

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