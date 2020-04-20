Коронавирус
РБКПутину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
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Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.
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Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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Коронавирус может представлять опасность для всех и в особенности для беременных.
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