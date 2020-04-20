Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.

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