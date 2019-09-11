Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутину доложили об успехах в сборе зерна

О ходе кампании Владимиру Путину докладывал в Кремле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп приняли в среду участие в мероприятиях, посвященных трагедии 11 сентября 2001 года.
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
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Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv вчера в 08:36
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Наука

В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека

Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Происшествия

В Вологде крысы покусали школьников во время урока

Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.
7 новостей 00:23
Армия и оружие

В Британии назвали самое грозное оружие России

Газета.Ru вчера в 19:25
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Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости вчера в 12:50
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Экономика

Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
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Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
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Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Космос

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли

Телеканал 360° вчера в 21:11
Гаджеты

Опубликован первый обзор Pixel 4

Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
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Медведев предложил выход по снижению числа абортов

Премьер России предложил вновь вернуть родовые сертификаты, увеличив их сумму, а также направить средства на психологическую поддержку женщин.
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Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
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Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия 10 сентября в 21:25
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Три человека погибли в результате возгорания бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде.
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Экономика

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Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Экономика

В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке

Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58
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