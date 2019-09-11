Экономика
ТВ ЦентрПутину доложили об успехах в сборе зерна
О ходе кампании Владимиру Путину докладывал в Кремле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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В РФ собрали на 3 млн тонн пшеницы больше прошлогоднего - Патрушев
Национальное Аграрное Агентство00:22
Глава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая
Бизнес-новости в Кировевчера в 14:11
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
Политика
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Политика
В США приспустили флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп приняли в среду участие в мероприятиях, посвященных трагедии 11 сентября 2001 года.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Вести Подмосковья 00:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv вчера в 08:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Происшествия
В Вологде крысы покусали школьников во время урока
Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.
7 новостей 00:23
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости вчера в 12:50
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Космос
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли
Телеканал 360° вчера в 21:11
Гаджеты
Опубликован первый обзор Pixel 4
Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
Здоровье
Медведев предложил выход по снижению числа абортов
Премьер России предложил вновь вернуть родовые сертификаты, увеличив их сумму, а также направить средства на психологическую поддержку женщин.
VSE42.RU 01:04
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском вчера в 13:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия 10 сентября в 21:25
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
Три человека погибли в результате возгорания бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде.
RT на русском 01:04
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Экономика
В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке
Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58