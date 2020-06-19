Политика
Москва 24Путину направили доработанный проект плана по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин рассмотрит доработанный общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом сообщает газета "Известия". "Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами", – рассказали в пресс-службе правительства.
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Эксперт: чтобы восстановиться, IT-бизнесу нужна временная свобода от налогов
Logirus.ru17 июня в 04:53
Лес рубят, щепки летят: совместимы ли нацпроект «Экология» и спасение экономики
Будущее России. Национальные проекты17 июня в 02:30
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Политика
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
Политика
Евросоюз призвал Белоруссию освободить конкурента Лукашенко на выборах
Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить бывшего председателя Белгазпромбанка и претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые были задержаны 18 июня и сейчас находятся в СИЗО КГБ республики.
Коммерсантъ 08:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Армия и оружие
Обнародовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Shraibikus News вчера в 07:38
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru 08:43
Экономика
Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Россия планирует разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром.
Компания 04:20
Армия и оружие
ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ
Как сообщает информационное агентство ANI, ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ.
HotGeo 02:09
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 18:07
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за публикацию мнения о вирусе
Суд оштрафовал за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, на 200 тыс. руб. радиостанцию, а также главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. Рувинский подтвердил РБК, что причиной стала передача "Особое мнение" с Валерием Соловьем, эфир которой вышел 16 марта.
РБК 07:34
Общество
В центре Москвы из-за коронавируса закрылись 112 ресторанов и кафе
Власти столицы разрешили ресторанам и кафе открыть летние веранды с 16 июня, с 23 июня должны, как ожидается, заработать обычные залы заведений.
Говорит Москва 04:59
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы.
РБК 08:33
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Президент Польши оценил присутствие войск США в стране
Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
РИА Новости 08:50
Политика
ЕС продлил санкции против России за присоединение Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против России за события в Крыму и Севастополе шесть лет назад, когда они они вошли в состав страны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:29
Здоровье
Виктор Томенко снял еще несколько ограничений, связанных с коронавирусом
Некоторые запреты наоборот продлены Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
АМИТЕЛ 08:51
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
Политика
Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США
Крупная задолженность официального Берлина перед НАТО стала причиной сокращения численности воинского контингента США в Германии.
ТК Звезда вчера в 21:56
Общество
В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок.
ТАСС 08:37
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил врач-онколог
Shraibikus News вчера в 10:04
Здоровье
Прокуратура начала проверку из‑за интервью главного инфекциониста Орловской области с критикой властей
Прокуратура начала проверку из-за интервью главного внештатного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой.
Медиазона 09:16
Общество
Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение
Новый Севастополь 08:43
Политика
Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году
Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, второй месяц находящийся в одном из московских военных госпиталей, вылечился от коронавирусной инфекции, о чем сообщил тренер непобежденного российского бойца Хавьер Мендес.
FightTime.ru 03:31
Футбол
«Челси» объявил о покупке Вернера
Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
Vprognoze.ru вчера в 05:41