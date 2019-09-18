Экономика

URA.RuURA.RuПутину объяснили главную опасность инвестиций в России

Глава РФ Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Максиму Акимову подготовить необходимые изменения в законодательстве, дав обещание поддержать их. При этом президент считает, что надо решить, какие риски допустимы для инвестиций денег в стартапы.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Белоусов отметил, что в России есть ниша посевного финансирования (высокорисковых инвестиций в бизнес или компании на раннем этапе развития), где работает, например, фонд Бортника.
Ведомостивчера в 09:06

Подробнее о событии

Путину объяснили главную опасность инвестиций в России

URA.Ruвчера в 15:59

Путину объяснили главный риск инвестиций в России

Lenta.ruвчера в 13:57

Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Ведомостивчера в 09:06

Помощник президента рассказал о риске «получить 20 лет» за инвестиции в российские стартапы

Коммерсантъвчера в 10:45

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

РБКвчера в 09:59

Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Forbesвчера в 09:18

Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

News.ruвчера в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM вчера в 00:14
Шоу-бизнес

Заворотнюк составили новый план лечения

Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
ФАН 08:45
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Гузеева публично призналась в своей фригидности

Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Политика

Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией

Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Ruposters.ru вчера в 10:48
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Футбол

Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:34
Политика

Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним

Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.
РБК 09:10
Происшествия

Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана

Российская газета 08:05
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Автоспорт

Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»

Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия

В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры

В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Технологии

Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Здоровье

Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет

В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет.
RT на русском 17 сентября в 01:28
Общество

В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова

В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное