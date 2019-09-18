Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство.

с чего всё началось

По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития. Но все они, отметил Белоусов, «подхватывают крупные проекты».

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Авто Отменить акциз на ввоз автомобилей хотят на Украине Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Кино Вышел трейлер о черном альтер-эго Человека-паука Видео представляет собой трейлер к вымышленному фильму о европейском супергерое и альтер-эго Человека-паука по имени Ночная Мартышка.

Футбол Шахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм) Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Происшествия В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Политика Трамп поручил значительно усилить санкции против Ирана Соединённые Штаты готовятся значительно расширить санкции в отношении Ирана.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Авто Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.

Гаджеты Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Авто Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество Россияне высказались за ограничение притока трудовых мигрантов В июле 2017 года за ограничение притока трудовых мигрантов выступали 58% россиян, в прошлом году их количество выросло до 67%.

Политика Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.

Здоровье В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.