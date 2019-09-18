Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство.

с чего всё началось

По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития. Но все они, отметил Белоусов, «подхватывают крупные проекты».

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Происшествия Умер мужчина, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах Издание Variety со ссылкой на заявление суда сообщает, что в США скончался массажист из Калифорнии, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

Шоу-бизнес Волочкова показала фигуру как у бодибилдера Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».

Гаджеты Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.

Происшествия Медведь вышел на утреннюю пробежку на главную площадь Охи Небольшой медведь устроил пробежку в центре Охи около 5 утра сегодня.

Происшествия В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.

Экономика Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Футбол «Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Байером» «Локомотив» опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армия и оружие Т-95 существенно превосходил «Армату» Если бы машину удалось довести до ума, возможно, она бы превзошла "Армату".

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Политика Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Авто Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL В 2020 году китайский автопроизводитель Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.

Авто Hyundai разработала новую подушку безопасности Корейская компания Hyundai Motor Group разработала центральную подушку безопасности.

Единоборства В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта «Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Авто Африканский автопроизводитель представил первую модель Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.

Шоу-бизнес Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.

Происшествия Защита Устинова обжаловала приговор Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.

Футбол Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо» Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.