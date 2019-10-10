Единоборства

Газета.RuГазета.RuПутин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе

Российские боксеры пригласили президента России Владимира Путина посетить тренировку во время спортивной выставки в Нижнем Новгороде, передает РИА "Новости". Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
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