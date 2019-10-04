Политика

Вести.RuВести.RuПутину показали таманский порт и археологические находки

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, посетил порт Тамань в Краснодарском крае. Владелец компании Мишель Литвак провел для российского лидера экскурсию по объектам. В порту реализует стивидорные проекты группа ОТЭКО.
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Путин осмотрел порт и археологические находки в Тамани

РЕН ТВ09:19

Путин ознакомился с археологическими находками в Тамани

Взгляд.ру10:10

В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель

Администрация Краснодарского края10:21

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Вести.Ru14:04

Путин осмотрел порт в Тамани

ТАСС09:08

Путин прибыл в Тамань

Известия08:56

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новости07:35
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Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Политика

Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Энергетика

Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»

«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 13:31
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Кино

Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным

Не успели фанаты легендарного сериала обдумать слова Джорджа Мартина, который заявил, что заключительный эпизод был «не совсем верный», но в противном случае «пришлось бы выпускать еще пять сезонов», как к критике финала «Игры престолов» присоединился и её режиссер.
Киноафиша России вчера в 04:05
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Происшествия

Макгрегор предстанет перед судом за нападение на пожилого мужчину

Газета.Ru 14:37
Политика

Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах

Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Футбол

Дзаппакоста получил травму колена

Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.
Спорт-Экспресс 10:50
Политика

В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.
RT на русском 13:33
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Политика

Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Авто

Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road

Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.
Allroader.ru 06:30
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Происшествия

CNN: 22 десантника пострадали в США во время прыжков с парашютом

ТАСС вчера в 10:27
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Общество

У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина

56orb.ru 09:12
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Футбол

ЦСКА и Краснодар проиграли свои матчи в Лиге Европы

НИА-Красноярск 00:01
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
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