Политика
Вести.RuПутину показали таманский порт и археологические находки
Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, посетил порт Тамань в Краснодарском крае. Владелец компании Мишель Литвак провел для российского лидера экскурсию по объектам. В порту реализует стивидорные проекты группа ОТЭКО.
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В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского края10:21
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Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
Политика
Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США
Группа связанных с правительством Ирана хакеров пыталась взломать адреса электронной почты и аккаунты одного из участников будущей президентской кампании в США.
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
Гаджеты
Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков
Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре
Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Авто
Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года сократились на 0,2% в годовом выражении — до 157129 автомобилей, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Политика
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Космос
В Китае разрабатывают космический корабль для полетов на Луну
В Китае начали разработку космического корабля нового поколения, предназначенного для пилотируемых полетов на Луну, сообщает интернет-портал Space.com.
Футбол
Килиан Мбаппе получил новую травму
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет в ближайшее время помочь своей команде. Французский нападающий получил очередную травму.
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
Фигурное катание
Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.