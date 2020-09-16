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Вести.Ru
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газета13:02
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъ11:16
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ru07:28
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБК07:56
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Ру07:25
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАСС07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новости07:31

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41
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Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52
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