Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения
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В ответ Миллер рассказал главе российского государства свою идею. Он предложил назначить "Газпром" единым оператором программ газоснабжения и газификации.В источнике
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