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Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения

В ответ Миллер рассказал главе российского государства свою идею. Он предложил назначить "Газпром" единым оператором программ газоснабжения и газификации.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газетавчера в 13:02
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАССвчера в 07:04
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБКвчера в 07:56
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ruвчера в 07:28
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Рувчера в 07:25
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъвчера в 11:16
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новостивчера в 07:31

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54

Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале

Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".
Якутия Daily23:28

Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Глава поселка Белый Яр в Ханты-Мансийском автономном округе оказалась под следствием после того, как незаконно выделила квартиры 17 местным жителям, чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
РИА Новости00:41
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02