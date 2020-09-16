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Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения

В ответ Миллер рассказал главе российского государства свою идею. Он предложил назначить "Газпром" единым оператором программ газоснабжения и газификации.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газетавчера в 13:02
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъвчера в 11:16
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАССвчера в 07:04
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ruвчера в 07:28
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Рувчера в 07:25
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБКвчера в 07:56
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новостивчера в 07:31

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известиявчера в 19:23
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В Казахстане будут штрафовать за концерты под фонограмму

Административную ответственность за проведение концертов под фонограмму планируют ввести власти Казахстана, заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова 16 сентября на заседании парламента.
ИА Красная Весна17:35

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц

Известно, что во время изготовления колесных ступиц для автомобилей семейства Lada Vesta теперь будет использоваться более дешевый бренд стали, что дает возможность экономить около 96 рублей на сборке каждого авто.
32CARS.ruвчера в 13:18
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Китай успешно вывел на орбиту девять спутников одним запуском с моря

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выведении на солнечно-синхронную орбиту группы спутников дистанционного зондирования Земли Jilin One серии High-fen 03-1.
Известия15 сентября в 00:32
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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