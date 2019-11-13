Политика

Lenta.ruLenta.ruПутину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018 года. Герой Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор технических наук.
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