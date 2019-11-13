Политика

Lenta.ruLenta.ruПутину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

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Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

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