Политика
Lenta.ruПутину предложили отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Псковский чиновник объяснил мат в адрес полиции
Эмоциональной реакцией объяснил глава Печорского района (Псковская область) Дмитрий Сопотов своё нецензурное высказывание в адрес сотрудника полиции, сообщает 13 ноября Псковская лента новостей.
REGNUM 15:55
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Наука
Белый шум и оптогенетика улучшили слух
Белый шум на фоне звуков помогает эффективнее отличать их друг от друга за счет ограничения активности нейронов слуховой коры.
N+1 05:57
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM вчера в 12:43
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ
Вестник 11 ноября в 22:40
Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
ITZine.ru 09:09
Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Sportbox.RU 02:28
Политика
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
РИА Новости 15:14
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости 09:38
Гаджеты
Появились «живые» фотографии Motorola RAZR с гибким экраном
Стоит отметить, что несмотря на гибкий экран в смартфоне будет установлено далеко не самое лучшее «железо».
Astera 14:30
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Гаджеты
Sapphire представила самую мощную Radeon RX 5700 XT на рынке
Как сообщает источник, Sapphire анонсировала специальную версию данного адаптера — RX 5700 XT Nitro+ Special Edition.
iXBT.com 02:02
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Гаджеты
BMW научила машины открываться от разряженного смартфона
Журнал Авто.ру вчера в 09:42
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Коммерсантъ 10:48
Футбол
Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
Чемпионат 14:41
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости 09:00
Финансы
Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40