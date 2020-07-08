Политика
Lenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.RT на русскомвчера в 23:05
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Наука
Ученые раскрыли, чем поздний сон опасен для подростков
Оказалось, что подростков, которые ложатся спать в позднее время риск возникновения этого заболевания гораздо выше, чем у детей с нормированным режимом сна.
Live24 вчера в 12:45
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
Политика
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
В Саратове мужчина изнасиловал юною дочь своих знакомых
По версии следствия, в июне и июле 2019 год мужчина неоднократно развращал 14-летнюю дочь своих знакомых.
КП - Саратов 00:33
Финансы
Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана
Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Общество
В Белграде протестующие ворвались в здание парламента
Известия вчера в 23:29
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Наука
Биологи предложили создать глобальный каталог живых существ
Глобальный таксономический каталог живых существ на Земле предложили создать ученые из разных стран.
ИА Красная Весна вчера в 15:16
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев
Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM 01:50
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
РИА Новости 00:48
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
РИА Новости 06 июля в 09:35
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 06 июля в 11:19
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 12:14
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru вчера в 08:18
Происшествия
За сутки в Челябинской области умерло четверо больных коронавирусом
Всего с начала пандемии умерло 173 человека, у 88 из которых смерть наступила от основного заболевания, а коронавирус был сопутствующим.
Pchela.News 02:24