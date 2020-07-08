Политика
Lenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.RT на русскомвчера в 23:05
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Samsung представила новую линейку звуковых панелей Samsung S60T и S61T
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О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
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В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
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Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
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Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Происшествия
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки
Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
Newia.ru вчера в 15:07
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
РБК вчера в 12:17
Экономика
Стоимость мобильной связи продолжит расти
Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09