Политика

Lenta.ruLenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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День России предложили перенести на 1 июля

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
RT на русскомвчера в 23:05

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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Lenta.ru01:43

Член Общественной палаты предложила Путину сделать 1 июля Днем России

РБК01:34

День России предложили перенести на 1 июля

Известия00:19

День России предложили перенести на 1 июля

Вести.Ru01:33

День России предложили праздновать 1 июля

Газета.Ruвчера в 23:49

День России предложили перенести на 1 июля

URA.Ruвчера в 23:36

День России предложили перенести на 1 июля

RT на русскомвчера в 23:05
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Samsung представила новую линейку звуковых панелей Samsung S60T и S61T

Megaobzor.com 05 июля в 04:29
Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото

7 июля модель опубликовала новый снимок в своем Инстаграме.
Woman.ru вчера в 13:46
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

На 7 июля в Ростовской области у 10 256 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 244 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:17
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
2,1K
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
2
Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки

Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
Newia.ru вчера в 15:07
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
30
Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

RT на русском 01:02
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК вчера в 12:17
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Экономика

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
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