Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.

с чего всё началось

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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