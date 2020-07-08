Политика
Lenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.RT на русскомвчера в 23:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Футбол
«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Общество
В России зафиксирована 42-градусная жара
Температура на юге России достигла 42 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».
Lenta.ru 05:03
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 миллиардов рублей
НГС24 06 июля в 20:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
ВладТайм вчера в 13:38
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
СМИ: Насмерть сбивший пешехода в Москве сын экс-главы набсовета банка «Открытие» умер в больнице
Росбалт 05:09
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа
Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Политика
Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство
Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе
В микроблогах Оксаны и Джигана появились фото и видео с семейного отдыха.
Srnsk вчера в 07:07
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде
В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Общество
Женщины чаще мужчин считают сожительство браком
Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины, считают себя замужними.
МИР 24 вчера в 23:06
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета вчера в 06:55
Здоровье
263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
Здоровье
Названы преследующие переболевших COVID-19 после выписки симптомы
Среди самых распространенных симптомов есть потеря обоняния, боль в груди, сильная усталость, одышка, лихорадочное состояние, а также учащенное сердцебиение.
Live24 02:40