Политика

Lenta.ruLenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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День России предложили перенести на 1 июля

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

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День России предложили перенести на 1 июля

URA.Ruвчера в 23:36

День России предложили перенести на 1 июля

RT на русскомвчера в 23:05
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Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

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Общество

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Общество

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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Происшествия

СМИ: Насмерть сбивший пешехода в Москве сын экс-главы набсовета банка «Открытие» умер в больнице

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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 06 июля в 11:34
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа

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Шоу-бизнес

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Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
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В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Шоу-бизнес

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В микроблогах Оксаны и Джигана появились фото и видео с семейного отдыха.
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Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

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Происшествия

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

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Общество

Женщины чаще мужчин считают сожительство браком

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За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
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Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

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Здоровье

Названы преследующие переболевших COVID-19 после выписки симптомы

Среди самых распространенных симптомов есть потеря обоняния, боль в груди, сильная усталость, одышка, лихорадочное состояние, а также учащенное сердцебиение.
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