Политика
Lenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.RT на русскомвчера в 23:05
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В Подмосковье подписали постановление о работе общепита и отелей
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
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В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
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Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи
Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи.
Городовой 03:55
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Футбол
Азар может пропустить матч с «Алавесом» из-за проблем с голеностопом
Участие нападающего «Реала» Эдена Азара в матче с «Алавесом» под вопросом, сообщает Cadena SER.
Чемпионат 11:35
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
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Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Политика
Прилетевших через третьи страны россиян не пустят в Европу
Россияне могут долететь до Европы через третьи страны, но попасть на их территорию у них не получится.
Известия 10:23
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Зенит — Сочи 1:1 (1-й тайм)
RT на русском 11:12
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Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38
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В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
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Культура
Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram
Kinonews.ru 05:32
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Происшествия
В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр
В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
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Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Qualcomm готовит платформу мощнее Snapdragon 865
Компания Qualcomm в ближайшее время собирается выпустить платформу мощнее существующей.
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Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28