Политика

Lenta.ruLenta.ruПутину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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День России предложили перенести на 1 июля

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
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«Считаю, что это невозможно». Депутат Нилов — об идее перенести День России на 1 июля

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В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
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