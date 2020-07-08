Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.

с чего всё началось

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 282

Общество В Подмосковье подписали постановление о работе общепита и отелей Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее возобновление работы предприятий общественного питания и отелей.

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 297

Происшествия В Москве задержали Петра Верзилова Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно. 126

Общество На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу. 11

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи. 1

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 522

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,9K

Политика Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2,4K

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 3

Политика Прилетевших через третьи страны россиян не пустят в Европу Россияне могут долететь до Европы через третьи страны, но попасть на их территорию у них не получится.

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 29

Общество СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. 43

Общество В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля. 111

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 575

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 21