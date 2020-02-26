Политика
РБКПутин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».
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Происшествия
В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки
По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала
Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Общество
Скончался министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз
Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Космос
На Урале сделали невероятные фото полярного сияния
В интернете опубликовали невероятные фото полярного сияния, сделанные на Урале.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Футбол
Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси не входит в список лучших игроков
Роналдиньо был сильнее аргентинца, когда был в хорошей форме.
Футбол
«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Политика
В Турции начался очередной раунд переговоров по ситуации в Идлибе
Третий раунд российско-турецких переговоров по ситуации в сирийском Идлибе начался 26 февраля в Анкаре, сообщает турецкое агентство Анадолу.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Общество
ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов уйти с должности, поскольку не хочет ассоциировать себя с депутатами «Слуги народа».
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Футбол
Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ
«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет.
Футбол
«Халл Сити» – «Барнсли»: стоит ли поставить на «тигров»?
В одном из матчей 35-го тура Чемпионшипа 26 февраля «Халл Сити» принимает «Барнсли» - предлагаем свой прогноз на эту встречу.
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Аланы Мамаевой выпустили из тюрьмы
Как стало известно РЕН ТВ, Александра Липового выпустили из-под ареста.
Общество
Власти Польши назвали котиков главными разносчиками коронавируса
Люди могли заразиться коронавирусом CoViD-19 от домашних котов. Так считает министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на съемках «Матрицы» со своей пассией
Авто
Новый Kia Rio засняли на тестах в Скандинавии
Компания Kia приступила к зимним испытаниям своего обновленного хэтчбека Kia Rio, причем автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжа.
Общество