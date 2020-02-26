Политика

РБКРБКПутин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».
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Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля

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