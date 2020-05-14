Общество

РБКРБКПутину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Издание StarHit сообщило, что у актрисы обнаружили рак мозга, однако представитель актрисы Стас Христов в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее онкологического заболевания. Родные Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса больна и проходит лечение, в октябре.
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с чего всё началось

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости08:13

Подробнее о событии

Ученые рассказали о борьбе с опухолью Анастасии Заворотнюк

ТАСС10:08

Раскрыта схема лечения Заворотнюк от рака вирусами

Московский Комсомолец10:53

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК09:00

Для лечения Заворотнюк используют технологии молекулярной биологии

Вести.Ru08:42

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Интерфакс08:38

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

РИА Новости08:13

Онколог рассказал о способе лечения рака, которым на совещании у Путина предложили спасти Анастасию Заворотнюк

Комсомольская правда10:08
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Общество

Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по «военному пути»

В России вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по "военному" пути.
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В Ленинградской области загорелось здание магазина

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Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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Общество

«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

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Происшествия

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Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
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Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
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Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
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До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек

До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

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Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите

Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.
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Малярийный паразит имеет свои биологические часы

Исследователи давно знают, что все малярийные паразиты в теле зараженного человека проходят через свой клеточный цикл одновременно.
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Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
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Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

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