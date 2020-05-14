Общество

РБКРБКПутину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Издание StarHit сообщило, что у актрисы обнаружили рак мозга, однако представитель актрисы Стас Христов в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее онкологического заболевания. Родные Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса больна и проходит лечение, в октябре.
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с чего всё началось

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости08:13

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Ученые рассказали о борьбе с опухолью Анастасии Заворотнюк

ТАСС10:08

На совещании с Путиным рассказали о здоровье Заворотнюк

Газета.Ru11:04

Для лечения Заворотнюк используют технологии молекулярной биологии

Вести.Ru08:42

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК09:00

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Интерфакс08:38

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

РИА Новости08:13

Раскрыта схема лечения Заворотнюк от рака вирусами

Московский Комсомолец10:53
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
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Общество

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Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года

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Завершено расследование дела курского вора в законе

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