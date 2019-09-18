Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство.

с чего всё началось

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок. Так, по его словам, устроено законодательство и именно поэтому многие избегают высокорисковых вложений в стартапы.

Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

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