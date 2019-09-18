Экономика
News.ruПутину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок. Так, по его словам, устроено законодательство и именно поэтому многие избегают высокорисковых вложений в стартапы.
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Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство.Ведомостивчера в 09:06
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Помощник президента рассказал о риске «получить 20 лет» за инвестиции в российские стартапы
Коммерсантъвчера в 10:45
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:58, Вашингтон
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