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Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
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Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.В источнике
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Александр Гинцбург
Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.
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«Вирус очень хитрый». Путину рассказали об опасности коронавируса

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Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса

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«Недаром больших размеров»: вирусолог рассказал Путину про коронавирус

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