Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса. Объяснением поделился директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

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