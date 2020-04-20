Коронавирус
Piter.tvПутину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса. Объяснением поделился директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.
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Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.
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Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Авто
Интерьер Porsche 911 обогатился новыми вариантами отделки
Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur разработало «новую концепцию интерьера» для всех версий Porsche 911, которая отличается подбором материалов и сочетанием оттенков.
Драйв 07:56
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 07:38
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Глава ВТБ высказался против отмены НДФЛ для бедных
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что сегодня не самое подходящее время для освобождения граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.
News.ru 05:33
Шоу-бизнес
Россияне устроили «кибератаку» на страницу Джонни Деппа в Instagram
Газета Кемерова 02:10
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Общество
Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса
Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Технологии
«Билайн» сменил название сети
Сеть, отображавшаяся на мобильных устройств абонентов как MTS RUS LTE, с 22 марта начала менять название на MTS # BUD’ DOMA LTE.
Ведомости 07:58
Авто
Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу
На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Общество
16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:04
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
RT на русском 08:57
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов
Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений.
Вести.Ru 09:39
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06