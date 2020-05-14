Общество
Lenta.ruПутину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 09:22
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Армия и оружие
В Сирии местные жители развернули американскую колонну
Из-за акции протеста местных жителей военные были вынуждены развернуться и изменить маршрут.
Lenta.ru 09:20
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
РИА Новости 09:25
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом
Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 04:18
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Футбол
Два футболиста белорусского клуба «Ислочь» заболели коронавирусом
По информации Metaratings.by, 13 мая в клубе «Ислочь», который выступает в Высшей лиге Белоруссии, были выявлены два случая заражения футболистов коронавирусом.
Metaratings 08:33
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
В ДНР женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ
ИА Новороссия 05:43
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Экономика
«Татнефть» вошла в список крупнейших компаний мира по версии Forbes
При составлении рейтинга учитывались совокупная оценка выручки, прибыль, активы и рыночная стоимость.
Республика Татарстан 01:45
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Экономика
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02