Общество
Lenta.ruПутину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Футбол
Баринов: для меня «Локомотив» с уходом Юрия Семина кончился
РИА Новости 10:10
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
В США считают Россию и Китай противниками первого уровня
К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
Городовой 06:44
Хоккей
Защитник «Салавата» перешел в «Трактор»
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
Горобзор.ру 10:05
Хоккей
«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но...» Большое интервью Вячеслава Фетисова
10 лет назад наш хоккей носил розовые очки КХЛ — 12 лет назад вы стояли у истоков создания КХЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Политика
США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Армия и оружие
В Сирии местные жители развернули американскую колонну
Военное дело 09:34
Здоровье
В Чебоксарах приостановлена работа Федерального центра травматологии
В Чебоксарах приостановлена работа Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования по прямому назначению.
Чувашский народный сайт 10:12
Политика
Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю
Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения.
ИА Новороссия 09:50
Политика
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости вчера в 10:05
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и принц Уильям помирились
Принц Гарри и принц Уильям снова начали общаться. Об этом сообщает издание The Mirror.
Lenta.ru 11:06
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Здоровье
Гусев заявил о продлении режима самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений.
Kursk.com вчера в 13:05
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу
Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Экономика
Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей
Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02