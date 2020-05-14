Общество

Lenta.ruLenta.ruПутину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Ученые рассказали о борьбе с опухолью Анастасии Заворотнюк

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