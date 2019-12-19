Никто не знает причины глобального потепления климата. Это зависит от процессов во Вселенной… Посчитать, как современное человечество влияет на изменение климата нельзя, но не делать тоже ничего нельзя, поэтому мы должны предпринять максимальные усилия по борьбе с потеплением.

Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям. Его задал журналист Кремлевского пула, спецкор радиостанции «Маяк» Валерий Санфиров.

Путин ответил на вопрос о климатических изменениях

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