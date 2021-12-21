РИА НовостиPwC: гостиничный рынок России восстановится не раньше 2024 годаСреди самых очевидных последствий пандемии COVID-19, касающихся в основном городских объектов, участники опроса назвали изменение глубины бронирования, которая сократилась в среднем до двух-трех недель.РИА НовостиКлиентам сложно планировать поездки в условиях неопределенности, указывают игроки рынка.РИА НовостиПо мнению девелоперов, стабилизировать ситуацию позволит продолжение государственной программы льготной ипотеки.Москва 24Также возникли сложности с операционной деятельностью, в частности, поиском линейных кадров, что является одной из сторон повсеместной нехватки мигрантов, показывает исследование PwC.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНазваны основные угрозы для рынка жилья в России в 2022 годуМосква 2416:59Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуРамблер16:51PwC: гостиничный рынок России восстановится не раньше 2024 годаРИА Новости16:05Показать все источникиОценитьПоделиться