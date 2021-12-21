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PwC: гостиничный рынок России восстановится не раньше 2024 года

Среди самых очевидных последствий пандемии COVID-19, касающихся в основном городских объектов, участники опроса назвали изменение глубины бронирования, которая сократилась в среднем до двух-трех недель.
РИА Новости
Клиентам сложно планировать поездки в условиях неопределенности, указывают игроки рынка.
РИА Новости
По мнению девелоперов, стабилизировать ситуацию позволит продолжение государственной программы льготной ипотеки.
Москва 24
Также возникли сложности с операционной деятельностью, в частности, поиском линейных кадров, что является одной из сторон повсеместной нехватки мигрантов, показывает исследование PwC.
РИА Новости

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Названы основные угрозы для рынка жилья в России в 2022 году
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Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
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PwC: гостиничный рынок России восстановится не раньше 2024 года
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