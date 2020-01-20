Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

Если в прошлом году замедление темпов экономического роста прогнозировали 29% опрошенных топ-менеджеров, то в этом году — 53%, что стало рекордным показателем. Опрос, проведенный PwC среди 1581 человека из 83 стран, представлен на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
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