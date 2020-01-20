Экономика
КоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Наука
Ученые сравнили скорость эволюции культуры и живых организмов
Вооружившись стандартными инструментами исследования эволюции, авторы проанализировали скорость развития популярной музыки, произведений английской литературы, научных публикаций, а также дизайна автомобилей.
Политика
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Происшествия
Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК
Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Футбол
РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до шести
Число погибших из-за нового типа коронавируса в Китае увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ухань Чжоу Сяньван.
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.