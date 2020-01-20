Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Руководители крупных мировых компаний не верят в рост мировой экономики

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Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

Коммерсантъвчера в 12:30
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В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России

Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.
REGNUM 05:55
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Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
RT на русском 04:42
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
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Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Российская газета 02:44
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Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в среду

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Футбольный «Спартак» расторг контракт с Джано Ананидзе

Вести.Ru 05:50
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В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
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Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

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Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
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«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
ТАСС 01:08
Наука

Ученые сравнили скорость эволюции культуры и живых организмов

Вооружившись стандартными инструментами исследования эволюции, авторы проанализировали скорость развития популярной музыки, произведений английской литературы, научных публикаций, а также дизайна автомобилей.
Naked Science 01:40
Политика

Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.
RT на русском 06:47
Политика

Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Телеканал 360° 04:14
Происшествия

Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК

Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.
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Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
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В Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до шести

Число погибших из-за нового типа коронавируса в Китае увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ухань Чжоу Сяньван.
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Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

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