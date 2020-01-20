Экономика
КоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
Сбербанк пережил мощнейшую в своей истории DDOS-атаку
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — заявил Кузнецов.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Политика
Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности
Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Здоровье
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в город Ухань
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от поездок в город Ухань из-за вспышки опасного коронавируса.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава
В список кандидатур были включены медийные лица из сферы здравоохранения, а также люди, не имеющие прямого отношения к медицине, но популярные среди чиновников и врачей.
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Гаджеты
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm представила три новые SoC для будущих бюджетных смартфонов – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
Футбол
Отчим Кокорина высказал недовольство арендой игрока в «Сочи»
Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов высказал корреспонденту «РБ-Спорт» мнение, что аренда 28-летнего форварда в «Сочи» не пойдет ему на пользу.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Гаджеты
Высота процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black — 37 мм
Компания Noctua добавила в линейку низкопрофильных процессорных систем охлаждения модель NH-L9a-AM4 chromax.black.