Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Руководители крупных мировых компаний не верят в рост мировой экономики

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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

Коммерсантъвчера в 12:30

Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики резко вырос до рекорда

Мой Брянсквчера в 14:01

PwC: Бизнес в преддверии форума в Давосе усомнился в будущем мировой экономики

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Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

РБКвчера в 12:30

Мечтать не бедно: в рост выручки компаний верит только треть бизнесменов

Известиявчера в 12:30

PwC отметила рост пессимизма среди руководителей компаний

News.ruвчера в 14:18
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Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК 08:09
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Известия 07:38
Общество

Сбербанк пережил мощнейшую в своей истории DDOS-атаку

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — заявил Кузнецов.
Телеканал 360° 04:41
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости 07:37
Политика

Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства

Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Kazanfirst.ru 00:32
Кино

Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Красная весна вчера в 14:23
Политика

Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 07:56
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Политика

Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности

Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Аргументы и Факты 07:44
Здоровье

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в город Ухань

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от поездок в город Ухань из-за вспышки опасного коронавируса.
Парламентская газета 07:42
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

РИА Новости 07:22
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава

В список кандидатур были включены медийные лица из сферы здравоохранения, а также люди, не имеющие прямого отношения к медицине, но популярные среди чиновников и врачей.
Live24 01:15
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Спорт

Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство

«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
РБК 07:28
Гаджеты

Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460

Компания Qualcomm представила три новые SoC для будущих бюджетных смартфонов – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
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Футбол

Отчим Кокорина высказал недовольство арендой игрока в «Сочи»

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов высказал корреспонденту «РБ-Спорт» мнение, что аренда 28-летнего форварда в «Сочи» не пойдет ему на пользу.
Bookmaker-ratings.ru 05:46
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
REGNUM 08:03
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ вчера в 22:19
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

Кончаловский заявил о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Рамблер вчера в 06:34
Гаджеты

Высота процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black — 37 мм

Компания Noctua добавила в линейку низкопрофильных процессорных систем охлаждения модель NH-L9a-AM4 chromax.black.
iXBT.com 08:11
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