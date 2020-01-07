Экономика

Газета.RuГазета.RuPwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.
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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

РБК01:00

Эксперты предрекли миру эпоху «слоубализации» - замедления экономики

Российская газета01:00

PwC ожидает замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году

Известия02:13

Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века

Эхо Москвы02:32

Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

Lenta.ru02:37

PwC прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2020 году

Комсомольская правда03:07

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Газета.Ru03:22
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Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
ТАСС 02:48
Гаджеты

Lenovo презентовала первый в мире складной планшет ThinkPad X1 Fold

Дни24 01:57
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Армия и оружие

Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
Народные новости вчера в 08:48
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Религия

Православные празднуют Рождество

Интерфакс Религия вчера в 16:15
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru вчера в 13:10
Авто

На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Tvoe-avto.com 04 января в 03:23
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
РБК 03:16
Политика

Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.
Lenta.ru 04 января в 05:54
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка

Дмитрий и Настя до последнего скрывали пол их второго общего ребёнка.
Bimru.ru 02:48
Гаджеты

Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
News.ru вчера в 20:08
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Футбол

Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»

Soccer.ru вчера в 18:52
Авто

Названы новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей

МонаВиста вчера в 01:56
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 03 января в 20:35
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Здоровье

В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ

За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Первый Тульский вчера в 05:13
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:19
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

RT на русском 03:13
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Бренд Rexona прекращает сотрудничество с Williams

Autosport.com.ru 03:22
Армия и оружие

Германия выводит часть своих военнослужащих из Ирака

Группу военнослужащих переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в регионе. Сейчас в Ираке находится 120 немецких солдат.
Эхо Москвы 02:02
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
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