Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Гаджеты Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.

Технологии В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Здоровье В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.