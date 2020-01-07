Экономика
Газета.RuPwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.
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Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Происшествия
В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком
Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Армия и оружие
Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма
Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Религия
Православные празднуют Рождество
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции
В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
Политика
Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка
Дмитрий и Настя до последнего скрывали пол их второго общего ребёнка.
Гаджеты
Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов
Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Футбол
Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»
Авто
Названы новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Здоровье
В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ
За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
Гаджеты
Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1
Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Общество
Бренд Rexona прекращает сотрудничество с Williams
Армия и оружие
Германия выводит часть своих военнослужащих из Ирака
Группу военнослужащих переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в регионе. Сейчас в Ираке находится 120 немецких солдат.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.