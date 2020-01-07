Экономика

РИА НовостиРИА НовостиPwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании PwC.
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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста. Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства PwC, с которым ознакомился РБК. По мнению экспертов, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности.
РБКвчера в 01:00

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Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики

RT на русскомвчера в 11:28

Мировую экономику ждет «слоубализация»

Национальная служба новостейвчера в 05:11

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

РБКвчера в 01:00

PwC ожидает замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году

Известиявчера в 02:13

PwC: Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%

ПРАЙМвчера в 01:00

PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

РИА Новостивчера в 05:07

Эксперты предрекли миру эпоху «слоубализации» - замедления экономики

Российская газетавчера в 01:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил президентам Украины и Ирана Владимиру Зеленскому и Хасану Рухани телеграммы, в которых выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране.
RT на русском 05:03
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

РИА Новости 04:37
Армия и оружие

Клинцевич: При серьезном обострении ситуации на Ближнем Востоке Россия готова эвакуировать своих граждан с территории

Клинцевич добавил, что Россия намерена приложить все усилия для того, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров и не началась полномасштабная война.
Эхо Москвы 02:04
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Армия и оружие

ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана

Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Экономика сегодня вчера в 18:48
Спорт

Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон

Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Спорт-Экспресс 02:55
Политика

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
Взгляд.ру 05:15
Армия и оружие

Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Военное дело 05 января в 01:15
Происшествия

В Иране рассказали о гражданстве жертв крушения украинского самолета

Известия 02:45
Политика

В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Lenta.ru 03:57
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США

Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Известия 05:20
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM вчера в 08:54
Авто

Genesis показал конкурента BMW X5

Корейская компания Genesis, которая фактически является премиальным подразделением Hyundai,показала снимки кроссовера GV80, который может составить конкуренцию BMW X5 или Mercedes-Benz GLE.
Интермонитор.ру вчера в 10:03
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Армия и оружие

К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны

"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
ForPost 04:07
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС вчера в 05:45
Общество

Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии, сообщает частная бразильская метеорологическая компания MetSul.
РИА Новости вчера в 17:32
Футбол

Защитник «Реала» Кэрролл завершит карьеру по окончании сезона

Атакующий защитник мадридского «Реала» Джейси Кэрролл завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает Sportando.
Чемпионат вчера в 10:59
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
UfaTime.ru 05:11
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Политика

Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.
RT на русском 04:21
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами

Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
RuNews24.ru 06 января в 06:45
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
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