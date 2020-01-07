В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста. Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства PwC, с которым ознакомился РБК. По мнению экспертов, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности.

с чего всё началось

«Глобальное замедление» в наступившем году ожидают эксперты. Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.

PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

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