Экономика

Газета.RuГазета.RuPwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Эксперты предрекли миру эпоху «слоубализации» - замедления экономики

Российская газета01:00

Аналитики прогнозируют замедление роста мировой экономики

RT на русском03:30

Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

Lenta.ru02:37

Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века

Эхо Москвы02:32

PwC ожидает замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году

Известия02:13

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

РБК01:00

PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

РИА Новости05:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Футбол

Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

Нева Спорт 04:38
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Происшествия

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Интерфакс 03:46
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Политика

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс вчера в 16:38
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов

Матч ТВ 05:11
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Rambler News Service 05 января в 09:51
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Кино

Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»

Игромания.ру 01:53
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Общество

Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью

Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Российская газета 03:50
Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза вчера в 19:06
Общество

Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс

РИА Новости вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное