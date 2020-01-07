Экономика

Газета.RuГазета.RuPwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.
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PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

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Эксперты предрекли миру эпоху «слоубализации» - замедления экономики

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PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

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Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

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PwC ожидает замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году

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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

РБК01:00

Аналитики прогнозируют замедление роста мировой экономики

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