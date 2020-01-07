Экономика

REGNUMREGNUMАудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

В исследовании PwC сказано, что в 2020 году рост мировой экономики составит 3,2% по паритету покупательской способности. При этом долгосрочная среднегодовая величина роста мирового ВВП в XXI веке была равна 3,8%. Замедление роста глобальной экономики аудиторы называют «слоуболизацией».
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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста. Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства PwC, с которым ознакомился РБК. По мнению экспертов, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности.
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