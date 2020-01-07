Экономика

Газета.RuГазета.RuPwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.
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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

РБК01:00

PwC ожидает замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году

Известия02:13

Эксперты предрекли миру эпоху «слоубализации» - замедления экономики

Российская газета01:00

Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века

Эхо Москвы02:32

Аналитики прогнозируют замедление роста мировой экономики

RT на русском03:30

Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

Lenta.ru02:37

PwC прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2020 году

Комсомольская правда03:07
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Происшествия

В Тюменской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие

Радио Комсомольская правда вчера в 03:49
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Православные россияне отмечают Рождество Христово

Авторадио 00:40
Авто

Sony представила электромобиль Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Здоровье

В Тюменской области снижается младенческая смертность

В Тюменской области реализуется региональный проект развития детского здравоохранения, который направлен, в первую очередь, на снижение младенческой смертности.
Megatyumen.ru 03:07
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитатапо агентству Mehr).
РБК 03:16
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках

РБК 03:03
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Как пояснила полицейским мать ребенка, ее знакомая, ухаживающая за ребенком 2014 года рождения, пропала еще 3 января, однако она не обращала внимание на отсутствие женщины и своей дочери из-за долгого пребывания в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не обратилась в правоохранительные органы ранее.
ТАСС 02:48
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Американские власти начали подготовку санкций против Ирака

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США.
Московский Комсомолец вчера в 22:28
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости 02:12
Происшествия

Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Известия вчера в 19:32
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Футбол

Артета: «В матче с „Лидсом“ было два разных „Арсенала“»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
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Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева

Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
Вести.Ru 03:15
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Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз

Гражданам Украины, которые могут по безвизовому режиму путешествовать в страны ЕС, усложнят въезд в страны Евросоюза.
Пятый канал 01:06
Спорт

Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов занял второе место

Второе место в лыжной многодневке занял другой российский лыжник Сергей Устюгов.
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Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Город под солнцем 04 января в 05:49
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна 05 января в 12:40
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
РИА Новости 02:15
Культура

В Перми пройдёт Рождественский турнир ледовых скульптур

В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».
REGNUM вчера в 09:28
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Происшествия

В Ярославской области в пожаре погибло трое малолетних детей

Московский Комсомолец Ярославль 00:57
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
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