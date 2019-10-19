Происшествия
ТАССПьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
Происшествия
В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы
В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
Общество
Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц
В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
Экономика
Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей
Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
Политика
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Футбол
«Тамбов» объявил об отставке Григоряна
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
Происшествия
Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы
В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Армия и оружие
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
Музыка