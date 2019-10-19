Происшествия

ТАССТАССПьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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