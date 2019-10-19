Происшествия
ТАССПьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Политика
В Сербии ждут Дмитрия Медведева
Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 17 октября в 07:34
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 03:29
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Bimru.ru вчера в 09:10
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Финансы
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку
В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
РБК 05:56
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Здоровье
Ученые назвали три продлевающих жизнь продукта
Московский Комсомолец Ямал вчера в 08:39
Политика
Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit
В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Российская газета 06:38
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25