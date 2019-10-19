Происшествия

RT на русскомRT на русскомПьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская». Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди, он госпитализирован.
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СК возбудил дело после нападения с ножом на полицейского в переходе станции метро «Савеловская»

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СК возбудил дело после нападения на полицейского на станции «Савеловская» в Москве

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Москва 2406:59

СК возбудил дело по факту нападения на полицейского у метро «Савеловская»

Вечерняя Москва07:17
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Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

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